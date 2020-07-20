Российские моряки следят за американским эсминцем в Черном море

В акваторию зашел военный корабль «Портер», оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Он примет участие в совместных учениях с Украиной. О том, что эсминец оказался под наблюдением сил и средств Черноморского флота сообщает Национальный центр управления обороной России.

Как отмечается, «Портер» — уже пятый военный корабль США, который с начала года появился в Черном море.