Москва не подтверждает освобождение двух россиян в Ливии

Так в МИД прокомментировали информацию телеканала «Аль-Хадас», который сообщил о том, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые прокуратурой властей в Триполи во вмешательстве во внутренние дела страны, прибыли в Стамбул.

На днях официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Россия получила письменные заверения от Правительства национального согласия в том, что вопрос их освобождения будет решен в ближайшее время.