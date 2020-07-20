С территории Японии должна стартовать ракета с первым в истории арабским межпланетным космическим аппаратом

Зонд «Аль-Амаль», что переводится как «Надежда», должен отправиться к Марсу.

Инициатором программы стали власти Объединенных Арабских Эмиратов. Инженеры страны, которые практически не имели опыта в создании подобных межпланетных аппаратов, конструировали зонд около 6 лет – в тесном сотрудничестве с американскими учеными. Их цель – изучение атмосферы и климата красной планеты, а если точнее – попытка понять, как именно и почему Марс лишился большей части воды и атмосферы. Приборы зонда «Надежда», например, должны изучать циркуляцию воздушных потоков и поведение пыли, а также измерять концентрацию кислорода и водорода в верхних слоях атмосферы.

Полет имеет еще и символическое значение. Марса эмиратский зонд, по планам, должен достигнуть в феврале следующего года, а в декабре того же года будет отмечаться 50-летие создания Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, власти страны рассчитывают, что в случае успешного запуска зонда в Марс молодежь во всем арабском мире начнет изучать точные науки. А это, как предполагается, позволит сделать скачок в развитии высоких технологий.

Запуск эмиратского зонда к Марсу должен был состояться еще на прошлой неделе, но из-за непогоды был перенесен.