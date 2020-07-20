В Хабаровске ждут сегодня указа о назначении нового губернатора

У хабаровчан, возмущенных арестом действующего главы края, к новому руководителю будет всего два требования. Губернатор обязательно должен быть местным, чтобы лучше понимать специфику края, и он не может быть представителем «Единой России» — здесь эта партия не пользуется широкой поддержкой. За слухами, связанными с назначениями, следят мало. Фамилию Михаила Дегтярева многие, опрошенные корреспондентом «Эха Москвы», услышали впервые.

Депутат Дегтярев — действительно, самый обсуждаемый и наиболее вероятный вариант преемника, подтверждают собеседники «Эха Москвы» в правительстве. Свою команду он вряд ли привезет из Москвы, завоевать доверие нынешних чиновников и, главное, самих хабаровчан будет непросто. Гораздо легче транзит пройдет, если президент остановит свой выбор на местных управленцах. В связи с этим называют спикера краевой думы Ирину Зикунову и зама Фургала Юрия Золочевского с хорошими бизнес-связями в прошлом.

Среди возможных преемников местные элиты называют заместители полпреда президента на Дальнем Востоке Григория Куранова.