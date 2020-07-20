Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не выходит на связь

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, на борту авиакомпании «Феникс» шесть человек, из них двое – члены экипажа и четверо пассажиров. Точный маршрут следования самолета не известен. Предварительно установлено, что самолет выполнял химическую обработку полей без одобренной заявки. Информированный источник «Интерфакс» не исключает, что самолет мог совершить жесткую

посадку в Иркутской области. Судьба людей на борту неизвестна. На поиски из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». После полуночи к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпании «Феникс».