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00:01, 20 июля 2020

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не выходит на связь

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, на борту авиакомпании «Феникс» шесть человек, из них двое – члены экипажа и четверо пассажиров. Точный маршрут следования самолета не известен. Предварительно установлено, что самолет выполнял химическую обработку полей без одобренной заявки. Информированный источник «Интерфакс» не исключает, что самолет мог совершить жесткую
посадку в Иркутской области. Судьба людей на борту неизвестна. На поиски из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». После полуночи к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпании «Феникс».



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