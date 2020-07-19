Московский «Локомотив» обеспечил себе серебряные медали чемпионата России по футболу

Это стало ясно после поражения «Краснодара» от столичного «Динамо» со счетом 0:2. «Локомотив» теперь не опустится ниже второго места, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Ранее петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а сегодня еще и вышел в финал кубка страны.
2020-07-19T23:03:55+03:00
2020-07-19T23:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 19 июля 2020
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