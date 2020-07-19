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23:03, 19 июля 2020

Специалисты ликвидировали разлив технического масла на Ондской ГЭС в Карелии

Как рассказали Интерфаксу в региональном управлении МЧС, масло попало в речку Онда, ее берега пришлось обработать абсорбентом. Ранее информированный источник сообщал, что часть ГСМ попала в акваторию Беломоро-Балтийского канала, но официально это не подтверждено. По данным МЧС, утечка масла составила 200 кг. Прокуратура республики начала проверку.



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