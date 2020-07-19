Александр Лукашенко утверждает, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико начал давать показания

Об этом, как передает агентство Белта, президент Белоруссии заявил на встрече с активом Витебской области. По словам Лукашенко, по делу «Белгазпромбанка» проходят около 30 человек, все они дают показания, и этот Бабарико, как выразился Лукашенко, уже зарыдал».

Заявление о Викторе Бабарико, не допущенном к президентским выборам, Лукашенко сделал в Витебской области еще 16 июля, но видеосюжет об этом телеканал «Беларусь 1» показал только сегодня на фоне слухов о госпитализации белорусского лидера. Впрочем пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталия Эйсмонт эти слухи отвергла. «Не дождетесь», — сказала она «Эху Москвы .