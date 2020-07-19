Полуфинальный матч Кубка России по футболу закончился очередным судейским скандалом

Зенит выиграл и вышел в финал.

Перед матчем стало известно, что Зенит выпустил специальную серию значков, посвященную завоеванию Кубка. Начало встречи подтвердило серьезность намерений всех участников матча. На 9 минуте арбитры даже не стали смотреть повтор эпизода, в котором защитник Зенита Жирков хватал за майку Соболева. Пенальти назначен не был, зато в следующем моменте рефери внимательно ознакомились с видеозаписью и Иванов поставил мяч на точку.

После удара Дзюбы Зенит повел 1-0. Еще в первом тайме с судьи успели отменить гол Спартака, забитый спартаковцем Жиго из офсайда и дважды зафиксировать взятие ворот. Команды обменялись голами. На перерыв Зенит ушел, ведя 2-1. Во втором тайме счет не изменился, но было еще несколько эпизодов, которые требовали хотя бы формального использования системы ВАР, но судьи к ней не прибегли. После матча владелец Спартака Леонид Федун сказал, что не хочет комментировать игру и добавил вы сами все видели.

Сегодня проходит и перенесенный матч Чемпионата России между Краснодаром и Динамо. Поле первого тайма гости выигрывали 1-0.