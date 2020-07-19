Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил в Твиттере фотографии своего посещения собора Святой Софии во время его преобразования в мечеть.

На фотографиях за спиной президента видны строительные леса. Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.