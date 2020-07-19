Австрийские военные тренируют собаку для поиска людей зараженных коронавирусом

Бельгийскую овчарку натаскивают на коронавирусный запах, который удалось выделить из масок снятых с больных людей. Авторы эксперимента полагают, что животные, коль скоро их используют при поиске разнообразных веществ, могут справится и с этой задачей. Собаку заставляют искать специальную трубку с веществом. Если ей удается ее обнаружить, овчарка получает лакомство. Чтобы обезопасить пса и других участников этой затеи, трубки обрабатывают ультрафиолетом. Считается, что при этом запах остается, а вирус теряет активность. Первая фаза опыта продлится до конца июля. Если кинологи сочтут ее успешной, программа может быть продолжена. Новая методика поможет определять инфицированных сравнительно легко, в том числе тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.

В общей сложности в австрийской армии служат 166 собак, которых задействуют в том числе и за границей.