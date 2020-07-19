«Зенит» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Спартак» в полуфинале Олимп — Кубка России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный «Спартак» в полуфинале Олимп — Кубка России по футболу.

Ранее подмосковные «Химки» в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» пройдет 25 июля в Екатеринбурге.