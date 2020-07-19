Дональд Трамп считает, что его будущий соперник на выборах Джо Байден не способен руководить страной

В интервью телеканалу Fox News президент США сказал, что Байден «ментально устал». По мнению нынешнего хозяина Белого дома, Байден в случае победы «уничтожит страну», «он некомпетентен и не может быть президентом» . Трамп не первый раз подвергает сомнению способности Байдена и даже придумал ему прозвище — Сонный Джо.
2020-07-19T20:33:07+03:00
2020-07-19T20:33:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678995-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 19 июля 2020
Загрузка комментариев...