Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на четыре часа – до 23.00

Как передает сирийское агентство САНА, Высший судебный комитет страны принял такое решение ввиду большого притока граждан на избирательные участки. Борьбу за 250 мест в Народном Совете ведут более полутора тысяч кандидатов, в том числе 200 женщин.
2020-07-19T20:32:47+03:00
2020-07-19T20:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678993-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 19 июля 2020
Загрузка комментариев...