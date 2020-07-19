Ракетный эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщил, что эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направляется в Черное море для участия в 20-х по счету совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020". Морские маневры начинаются 20 июля. В них будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе из Болгарии и Грузии.