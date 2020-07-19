В Азовском районе Ростовской области совершено разбойное нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. По данным регионального управления СК, 83-летний хозяин дома получил ранения головы и тела, а его 80-летняя сестра убита.

По факту нападения в селе Новомаргаритово возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован, его состояние, как утверждают медики, удовлетворительное, преступники объявлены в розыск. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Песков руководил «Ростсельмашем» около 20 лет, начиная с 1978 года. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря.