Состояние раненного после нападения экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова удовлетворительное

Об этом ТАСС рассказали в центральной горбольнице Азова. По словам медиков, Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Сестра бывшего директора предприятия убита. Разбойное нападение на дом Пескова на берегу Азовского моря произошло минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело.