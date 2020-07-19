Состояние раненного после нападения экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова удовлетворительное

Об этом ТАСС рассказали в центральной горбольнице Азова. По словам медиков, Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Сестра бывшего директора предприятия убита. Разбойное нападение на дом Пескова на берегу Азовского моря произошло минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело.
2020-07-19T20:11:42+03:00
2020-07-19T20:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:11, 19 июля 2020
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