В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу снюса и табачных изделий несовершеннолетним. Поправки подготовленные правительством, предусматривают увеличение максимального штрафа для граждан в восемь раз — до 40 тысяч рублей. Как ожидается, нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект на заседании 21 июля.
2020-07-19T19:34:28+03:00
2020-07-19T19:34:28+03:00
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19:34, 19 июля 2020
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