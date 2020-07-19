В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу снюса и табачных изделий несовершеннолетним. Поправки подготовленные правительством, предусматривают увеличение максимального штрафа для граждан в восемь раз — до 40 тысяч рублей. Как ожидается, нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект на заседании 21 июля.