На площади Павелецкого вокзала восстановлено движение трамваев

Как сообщает столичный департамент транспорта, теперь пути проходят ближе к зданию вокзала, кроме того, открыта остановка прямо перед входом в вокзал. Благодаря вводу этого участка современные трамваи «Витязь-Москва» впервые вышли на маршруты на юго-западе и в центре столицы, а также вернулись на юг. Реконструкция площади продолжалась с сентября прошлого года.
2020-07-19T19:32:54+03:00
2020-07-19T19:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 19 июля 2020
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