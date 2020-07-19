На площади Павелецкого вокзала восстановлено движение трамваев

Как сообщает столичный департамент транспорта, теперь пути проходят ближе к зданию вокзала, кроме того, открыта остановка прямо перед входом в вокзал. Благодаря вводу этого участка современные трамваи «Витязь-Москва» впервые вышли на маршруты на юго-западе и в центре столицы, а также вернулись на юг. Реконструкция площади продолжалась с сентября прошлого года.