Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Они придут на смену требованиям, утвержденным еще в 1997 году.

Рестораны, кафе и бары скоро начнут работать по новым правилам: Роспотребнадзор решил обновить перечень требований к заведениям общепита с учетом современного уровня развития этой сферы. К примеру, в составленном ведомством проекте учтен дистанционный способ приема заказов через интернет и по телефону. Кроме того, документ запрещает взимать с клиентов дополнительные услуги за плату и включать в чек другие расходы, например, чаевые. В случае, если потребитель все же заплатил за них, он имеет право потребовать деньги назад.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал изданию РБК, что изменения не обсуждались с профессиональным сообществом. Документом он недоволен: по словам главы отраслевого объединения, большинство новых положений и так уже есть в законодательстве. При этом дополнительные правила могут стать причиной внеплановых проверок со стороны надзорных органов и наказания предприятий общепита.

Сейчас новые правила работы кафе и ресторанов находятся на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 6 августа.