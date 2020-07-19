Сильнейшие дожди в Ростове-на-Дону разрушили часть самого крупного в России захоронения жертв Холокоста

Речь идет о Змиевской балке. По данным властей, проходящая по ней дорога не выдержала напора воды и оказалась размыта, а затем случился оползень. В итоге часть склона между мраморными плитами смыло в балку. Сейчас это место огородили. Власти пообещали как можно скорее восстановить склон, но признают, что если грунт с плитки можно будет убрать погрузчиком, то очищать мрамор придется вручную.

В районе Змиевской балки похоронены около 27 тысяч жителей Ростова-на-Дону, расстрелянных нацистами в августе 1942 года. В основном это евреи. На территории бывшего СССР это второй по числу убитых мемориал памяти жертв Холокоста после Бабьего Яра в Киеве. Как пишет «Новая газета», он был создан в 1970-е годы благодаря усилиям общественности, хотя долгое время братская могила никак не была обозначена. Пострадали ли непосредственно захоронения в результате оползня в районе Змиевской балки, не уточняется.

По данным властей Ростова-на-Дону, в пятницу в городе выпала трехмесячная норма осадков. В результате затопило многие улицы, придомовые территории и соцобъекты, а также утонули десятки машин.