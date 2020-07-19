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19:04, 19 июля 2020

Саммит ЕС, на котором обсуждается пакет финпомощи для пострадавших от коронавируса стран, может закончиться неудачно

Чрезвычайный саммит Евросоюза, на котором обсуждается пакет финпомощи для пострадавших от коронавируса стран, может закончиться полным фиаско. Ангела Меркель высказала первые сомнения.

Канцлер ФРГ заявила перед началом переговоров в воскресенье, что и после третьего дня обсуждений может случиться, что результатов не будет. Изначально саммит был запланирован на два дня. Главная его тема – структура и условия фонда для восстановления на сумму около 700 миллиардов евро. Основными получателями средств должны стать Италия, Испания и Португалия.

Меркель отметила, что «величина фонда, модель управления и правовые вопросы уже были хорошо проработаны». Однако канцлер по-прежнему не может сказать, будет ли найдено решение. По ее словам, участники переговоров выказали много доброй воли, однако существуют также многочисленные разнящиеся позиции. Ангела Меркель пообещала предпринять все возможное со своей стороны для создания фонда.

Глава Европейского совета Шарль Мишель продлил саммит на один день, чтобы ночью разработать компромиссное предложение. Однако переговоры не закончились. Посредничество Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было безуспешным. Австрия, Нидерланды, Швеция, Дания и Финляндия не намерены выделять средства без контроля обещанных реформ. Меркель и Макрон согласились уменьшить сумму субсидий с 500 до 400 миллиардов евро. Пять так называемых «экономных» стран ЕС согласны лишь на кредиты.

Однако Польша и Венгрия отрицают главное условие кредитов, которое исходит из правовых стандартов в принимающих помощь странах Евросоюза.



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