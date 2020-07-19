По факту нападения на экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру возбуждено уголовное дело

Об этом Интерфаксу сообщили региональном управлении СК.

Ранее сообщалось, что в результате нападения сам Песков получил травму головы и госпитализирован, а его сестра найдена мертвой со следами насильственной смерти.

Герой соцтруда Юрий Песков возглавлял Ростсельмаш с 1978 года по 1996-й. Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий.

Информацию о нападении на дом Пескова «Интерфаксу» подтвердил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. Следствие пока никаких версий не выдвигало.