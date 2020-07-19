Тест на коронавирус голкипера московского футбольного клуба «Спартак 2» Алексеева дал положительный результат

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака». Инфекция у голкипера была выявлена во время прохождения углубленного медицинского обследования в одной из клиник Москвы. В настоящий момент Алексеев находится дома на карантине. «Спартак» отрицает сообщения о массовом заражении коронавирусом в дубле и в молодежном составе.
2020-07-19T18:33:30+03:00
2020-07-19T18:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 19 июля 2020
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