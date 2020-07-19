Глава британского МИДа вновь обвинил Россию в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса

По утверждению Лондона, за кибератаками на научные институты и организации стоят российские спецслужбы.

У Великобритании нет никаких сомнений, что к попыткам похитить данные о разработке вакцины причастно российское правительство. По словам главы британского МИДа Доминика Рааба, об этом говорят улики, которые страна тщательно собирала совместно с представителями США и Канады. В заявления российского посла в Лондоне Андрея Келина, который ранее отверг эти обвинения, министр не верит. В интервью «Би-би-си» Рааб напомнил, что власти России точно так же заверяли, что не имеют отношения к отравлению в Солсбери. Глава британского МИДа также пообещал привлечь Москву к ответственности.

Впервые с обвинениями в адрес России британские власти выступили три дня назад. По утверждению специалистов, к кибератакам на разработчиков вакцины от коронавируса причастна известная хакерская группировка APT28. Ее считают фактически подразделением военной разведки ГРУ, которое причастно к целому ряду громких кибератак последних лет, включая взлом IT-инфраструктуры Бундестага в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в Великобритании целью хакеров стали Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне.