На бывшего директор завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова в Ростовской области совершено нападение

По сведениям Интерфакса, он госпитализирован с травмой головы. Смертельные травмы получила сестра Пескова. По словам источника агентства, нападение на дом бывшего директора произошло в ночь на воскресенье, но сам

пострадавший и тело его сестры были обнаружены только утром. Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 годы. Полиция пока никаких версий нападения не выдвигает.