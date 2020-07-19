Сразу две протестные акции прошли сегодня вечером в Хабаровске

Участники ненадолго парализовали уличное движение.

Сторонники губернатора Сергея Фургала и противники его грубого задержания и этапирования в Москву собираются возле краевой администрации каждый день, и это воскресенье не стало исключением. Сегодняшнее шествие заметно уступало по масштабам вчерашней демонстрации, но прошло по привычному маршруту по центру Хабаровска. По оценкам корреспондента «Эха», в акции участвовали несколько сотен человек.

В это же время о своем несогласии с арестом губернатора заявили водители, устроившие автопробег с флагами региона и ритмично сигналя. В какой-то момент пешая и авто-колонны пересеклись, парализовав на время дорожное движение. Демонстранты завершили акцию возле администрации края на площади Ленина, скандируя различные лозунги.

Лозунг «Путин, верни Фургала» почти никто не подхватил. Горожане, который в очередной раз не встретили никакого сопротивления полиции, вероятнее всего, продолжат протесты завтра. Возможно, новый повод подкинет президент Путин, если назначит врио губернатора, например, депутата Госдумы Михаила Дегтярева из ЛДПР, чья кандидатура уже вызывает неприятие критически настроенных граждан.

Возле краевой администрации этим вечером были усилены меры безопасности и дежурили дополнительные наряды полиции.