В столичной мэрии и в посольстве Армении заявили об урегулировании вопроса с доступом товаров из Армении на рынки

В столичной мэрии и в посольстве Армении заявили об урегулировании вопроса с доступом товаров армянского экспорта на столичные продовольственные рынки. Накануне в дипмиссии утверждали, что администрация московского оптового комплекса «Фуд Сити» запретила въезд и разгрузку большегрузов из Армении на территории базы.

У армянских экспортеров товаров нет проблем с реализацией продуктов на рынке «Фуд Сити» в Москве, заверил сегодня глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Впрочем, еще около полудня обнаружить зримое присутствие фур с армянскими номерами на территории паркинга, разгрузочного хаба или самой рыночной площади принадлежащего уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву комплекса корреспонденту «Эха Москвы» не удалось. Появились сообщения, что машины покинули территорию без разгрузки. Из бесед с водителями многочисленных крупнотоннажных фур из Киргизии, Молдавии, Казахстана, Азербайджана, Грузии и целого ряда российских регионов удалось выяснить, что эта ситуация не типична и прежде обнаружить среди сотен транспортных средств тягачи с сельхозтоварами из Армении можно было легко. Накануне о проблемах с доступом на территорию полусотни машин со скоропортящейся продукцией, в частности, с абрикосами, сообщили сотрудники посольства центральнокавказского государства. Попытка дипломатов выяснить причины успеха не возымела.

Интерес журналиста «Эха» к ситуации привлек внимание службы охраны огромного торгового комплекса. ЧОПовцы, а затем и представители администрации, пояснить ситуацию с отсутствием на прилавках ряда товаров из Армении не захотели, зато вежливо, но настойчиво попросили «до согласования с руководством» покинуть территорию, где бойко шла воскресная торговля с участием тысяч продавцов и покупателей.

Глава дипмиссии Армении в России Вардан Тоганян сказал «Эху», что загруженные фуры удалось перенаправить на другие площадки, на рынки «Шелковый Путь» и «Бухта». При этом он заметил, что решение носит ситуативный характер, а произошедшее требует внимания.

Тоганян подтвердил, что полностью торговля армянскими товарами в «Фуд Сити» в эти дни не прекращалась, речь о специализированных точках, которые торгуют исключительно продукцией из Армении. В вопросы бизнеса не стоит вмешивать политические аспекты. Такое мнение в связи с ситуацией «Эху» высказала член комиссии Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Депутат Екатерина Енгалычева отметила, что ситуации с подобного рода ограничениями не должны повториться.

Проблемы с доступом армянских товаров на рынок «Фуд сити» возникли на фоне эскалации в армяно-азербайджанских отношениях. Посольство Армении призвало соотечественников в России в несогласованных акциях не участвовать.