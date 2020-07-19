13 человек пострадали в результате стрельб в американском штате Иллинойс

Двое раненных находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба по людям была открыта в городе Пеория в Иллинойсе около пяти утра в районе набережной реки. Как сообщает местная полиция, в момент нападения в этом месте находилось около 200 человек — никаких специальных мероприятий там не проводилось, этот район является традиционным местом сбора местных жителей.

В результате стрельбы тринадцать человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии от ранений, полученных в шею. Их жизням сейчас ничего не угрожает.Нападавших, скорее всего, было несколько несколько, предполагает полиция судя по количеству найденных на месте гильз. Пока никто арестован не был, но у полиции есть по крайней мере один подозреваемый.

Эта стрельба стала третьим инцидентов в 110-ти тысячной Пеории за эти выходные. В субботу ночью там был застрелен 40-летний житель, а также ранен другой мужчина, который был доставлен в больницу в критическом состоянии.