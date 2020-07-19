Twitter заблокировал публикацию Дональда Трампа после жалобы на нарушение авторских прав

Как передает Reuters, президент США использовал песню рок-группы Linkin Park. Ранее Трамп ретвитнул предвыборный ролик, опубликованный его помощником Дэном Скавино. В видео использовалась песня рок-группы «In the End». Вечером 18 июля твиттер заблокировал пост президента, оставив пометку о «жалобе правообладателя».
2020-07-19T17:32:54+03:00
2020-07-19T17:33:20+03:00
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17:32, 19 июля 2020
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