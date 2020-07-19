Британские военные обнаружили и потеряли российскую подлодку, которая дошла до самой западной точки материковой Англии

Британские военные обнаружили, а затем потеряли российскую подлодку, которая дошла до самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. Как пишет Forbes, речь идет о субмарине «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Санкт-Петербурга. Она вошла в Ла-Манш и с тех пор военные о местонахождении судна не сообщали. В последний раз «Краснодар» пересекал пролив в мае 2017 года в сопровождении британского королевского флота.