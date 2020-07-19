Роспотребнадзор разработал проект новых правил оказания услуг общественного питания для кафе и ресторанов

Так, заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара — чаевые, комиссии. Также закреплена возможность дистанционного оформления заказа с помощью Интернета, телефонной, электронной или иной связи. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Правила разработаны в рамках т.н. «регуляторной гильотины» и призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.
2020-07-19T17:31:41+03:00
2020-07-19T17:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 19 июля 2020
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