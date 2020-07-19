Неизвестный открыл огонь по толпе в американском городе Пеория (штат Иллинойс)

Как передает телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на местную полицию по меньшей мене 12 человек пострадали. Злоумышленник начал стрелять в районе городской набережной, где собралось около 200 человек. Информация о

подозреваемом и другие подробности происшествия пока не уточняются.