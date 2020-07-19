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16:33, 19 июля 2020

Меркель сомневается, что лидеры Евросоюза договорятся по плану восстановления экономики после пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается, что лидеры Евросоюза договорятся по плану восстановления экономики после пандемии. При этом, как передает Reuters, она пообещала приложить все усилия, чтобы согласовать позиции участников саммита в Брюсселе, который продолжается уже третий день. В центре внимания новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.



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