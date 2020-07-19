Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается, что лидеры Евросоюза договорятся по плану восстановления экономики после пандемии. При этом, как передает Reuters, она пообещала приложить все усилия, чтобы согласовать позиции участников саммита в Брюсселе, который продолжается уже третий день. В центре внимания новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.