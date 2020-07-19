Росгвардия заключила контракт почти на 6 млн руб. на закупку медалей для сотрудников ведомства

Соответствующую информацию «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок. Контракт получил индивидуальный предприниматель из Саратова . Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», он регулярно поставляет медали и другие знаки отличия для госучреждений. Среди его заказчиков — правительство Калининградской области, управделами губернатора Красноярского края и администрация Челябинска.
2020-07-19T16:33:03+03:00
2020-07-19T16:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 19 июля 2020
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