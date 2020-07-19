Посол Армении в России утверждает, что ситуация с торговлей в Москве фруктами из его страны нормализовалась

Об этом сказал «Эху Москвы» Вардан Тоганян.

Накануне дипломат утверждал, что «Фуд сити» чинит препоны экспортерам и экспедиторам из Армении и не дает торговать на рынке привезенной продукцией.

«Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева. Конфликт с рынком произошел на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе. Посольство Армении призвало соотечественников в России не участвовать в несогласованных акциях.

Между тем, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РБК, что торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась, а жалоб от посольства не поступало.