Футбольный клуб «Химки» стал первым финалистом Кубка России

Он победил на выезде екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. Соперником «Химок» по финалу турнира станет победитель встречи между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 18:30. Сам финал Кубка России намечен на 25 июля в Екатеринбурге.