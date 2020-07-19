Футбольный клуб «Химки» стал первым финалистом Кубка России

Он победил на выезде екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. Соперником «Химок» по финалу турнира станет победитель встречи между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 18:30. Сам финал Кубка России намечен на 25 июля в Екатеринбурге.
2020-07-19T15:33:22+03:00
2020-07-19T15:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 19 июля 2020
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