В Гонконге зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

Всего власти сообщают о более чем 100 новых случаев. По словам главы местной администрации Кэрри Лам, по этой причине почти 200 тысяч госслужащих переведут на дистанционный режим работы с понедельника. После трех недель нулевого прироста коронавирус вновь распространяется в городе.