В Гонконге зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

Всего власти сообщают о более чем 100 новых случаев. По словам главы местной администрации Кэрри Лам, по этой причине почти 200 тысяч госслужащих переведут на дистанционный режим работы с понедельника. После трех недель нулевого прироста коронавирус вновь распространяется в городе.
2020-07-19T15:33:01+03:00
2020-07-19T15:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 19 июля 2020
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