Министр иностранных дел Великобритании считает, что РФ причастна к попыткам похитить информацию о вакцине от covid-19

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Россия причастна к попыткам похитить информацию о вакцине от коронавируса.

Он сказал телеканалу Sky News, что, по его сведениям, российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке против ряда научных организаций. На этой неделе Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором говорится и о возможной причастности Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Российский посол в Лондоне Андрей Келин назвал подобные обвинения бессмыслицей.