Авария буксира на Москве-реке не привела к разливу топлива, говорят в Роспотребнадзоре

Специалисты ведомства не обнаружили повышенного содержания нефтепродуктов в районе места происшествия, передает агентство «Интерфакс». Авария произошла накануне днем под Красногорском. У пирса затонул пришвартованный буксир. В Роспотребнадзоре говорили, что из судна вытекло дизельное топливо и образовалось радужное пятно на водной поверхности.