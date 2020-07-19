Авария буксира на Москве-реке не привела к разливу топлива, говорят в Роспотребнадзоре

Специалисты ведомства не обнаружили повышенного содержания нефтепродуктов в районе места происшествия, передает агентство «Интерфакс». Авария произошла накануне днем под Красногорском. У пирса затонул пришвартованный буксир. В Роспотребнадзоре говорили, что из судна вытекло дизельное топливо и образовалось радужное пятно на водной поверхности.
2020-07-19T15:32:04+03:00
2020-07-19T15:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 19 июля 2020
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