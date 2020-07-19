Адвокат Антон Юпанов сообщает об уголовном деле против участника акции протеста под Санкт-Петербургом

Владимира Шипицына подозревают в применении насилия в отношении полицейского, пишет интернет-издание «Медиазона». Накануне в Гатчине несколько человек вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. По словам адвоката, во время задержания Шипицын упал, а пластиковое древко флага, который он держал, сбило с полицейского кепку. Всего, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны шесть человек.