Основной фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей, по сведениям агентства ТАСС, объявлен в розыск

Юристу Константину Свитневу, как сказал источник в следственных органах, заочно предъявлено обвинение в торговле людьми. Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы обвиняемых, сказал, что Свитнев является юристом международного уровня в области репродуктивных технологий и занимается этой темой 25 лет.

Уголовное дело было возбуждено в январе после того, как в одной из квартир нашли тело младенца. По данным следствия, там также проживали еще четверо детей под присмотром няни. Их биологические родители, граждане иностранных государств, оформляли документы, чтобы вывезти младенцев за рубеж.