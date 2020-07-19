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Эксклюзив Эха 15:02, 19 июля 2020

Московские власти считают инцидент с недопуском армянской продукции на рынок «Фуд Сити» в Москве исчерпанным

Накануне более 50 фур с фруктами из Армении не пропустили в подмосковный сельхозмегамаркет Фуд Сити, которым владеют выходцы из Азербайджана. Министерство экономики Армении и посольство страны в России предложили перевезти большегрузы в другие торговые центры, а представители армянской диаспоры призвали покупать фрукты и овощи там. В ситуацию вмешались московские власти. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк после консультаций с заинтересованными сторонами заявил, что никаких проблем нет и товар уже распродан, а новые партии продукции продолжают пребывать. Это же в интервью «Эху Москвы» подтвердил и посол Армении Вардан Тогонян. Таким образом абрикосовые войны, как уже успели назвать случившееся в блогосфере закончились перемирием.

В настоящее время на подъезде к столице находятся до 150 фур с продуктами из Армении.



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