Уголовное дело возбудили против участника пикетов в поддержку крымских татар

В Ленобласти активист при задержании сбил кепку с полицейского.

Активист Владимир Шипицын стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении полицейского. Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на Адвоката Антона Юпанова. 18-го числа каждый месяц активисты выходят на акцию против преследования крымский Тартар. Накануне в Гатчине в Ленинградской области задержали шесть человек. Шипицын который держал в руках флаг Украины по словам адвоката упал во время задержания, в этот момент древко флага сбило с полицейского кепку. Активисту вменили то что он пластикой трубой ударил сотрудника МВД по голове и возбудили уголовное дело,

Ещё один активист пожаловался, что ему повредил палец во время задержания.