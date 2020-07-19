Полиция задержала активистов «Левого фронта» в Москве на пикетах в знак солидарности с протестующими в Хабаровске

Полиция задержала четверых активистов движения «Левый фронт» на пикетах в знак солидарности с протестующими в Хабаровске, которые прошли сегодня в центре Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«В целом, пикеты проходили спокойно, но в районе Красной площади задержали четверых активистов, предъявили им претензии в нарушении указа о запрете на массовые акции, посадили их в автозак, сейчас они в автозаке», — сказал он.

С.Удальцов отметил, что активисты «Левого фронта» сегодня провели серию одиночных пикетов на Васильевском спуске, Манежной площади, Лубянской площади, возле администрации президента. Участники акций стояли с плакатами «Хабаровск, мы с вами», «Я/МЫ Хабаровск», «Нам не нужен вечный Путин».

«Мы считаем, что сегодня очень важно проявлять во всех городах солидарность с хабаровчанами, потому что их протест касается не только персональной фигуры губернатора, а в целом выражает требования и курса развития страны, и честных выборов, и больших политических реформ», — заключил политик.