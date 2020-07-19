Оползень в Ростове-на-Дону разрушил крупнейшее в России захоронение жертв холокоста, пишет «Новая газета». ЧП в Змиевской балке произошло после проливного дождя. Дорога в верхней части мемориала не выдержала напора воды, смыло участок склона между мраморными пилонами, пишет издание. Ранее ливень привел к сильному наводнению в самом Ростове-на-Дону. В городе затопило улицы, десятки машин утонули, движение по отдельным магистралям было остановлено.