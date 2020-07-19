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14:32, 19 июля 2020

«МБХ.Медиа»: Ведущего Первого канала признали виновным в демонстрации экстремистской символики

Интернет-издание «МБХ.Медиа» пишет, что ведущего Первого канала признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Евгения Колесова оштрафовали на тысячу рублей, говорится в картотеке на сайте Останкинского суда. Колесов ведет программу «Открытие Китая» и возглавляет организацию «Сила закона». Элементы ее символики совпали с символикой одной из запрещенных экстремистских организаций. Сам телеведущий не признал свою вину. Он сказал, что вызвавший нарекания символ его организацией не используется.



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