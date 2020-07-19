Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов

Теперь клиенты могут заказывать блюда онлайн до прихода в ресторан и не обязаны оставлять чаевые, говорится в документе, с которым ознакомилось издание РБК. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года. В свою очередь участники рынка отметили, что новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом. Проект документа дублирует положения действующего законодательства. Дополнительные правила лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.