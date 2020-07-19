Около двухсот человек вышли на акцию протеста к зданию молдавского парламента

Собравшиеся требуют отставки правительства Иона Кику и президента Игоря Додона. Они обвиняют власти в том, что те до сих пор не обеспечили социальную поддержку участникам приднестровского конфликта. Поводом для сегодняшнего выступления также стало уголовное преследование участников акции в минувший четверг, которые оказали сопротивление полиции, передает агентство ТАСС. До этого в марте участники войны в Приднестровье попытались прорваться в здание правительства.
2020-07-19T14:31:58+03:00
2020-07-19T14:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 19 июля 2020
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