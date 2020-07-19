Около двухсот человек вышли на акцию протеста к зданию молдавского парламента

Собравшиеся требуют отставки правительства Иона Кику и президента Игоря Додона. Они обвиняют власти в том, что те до сих пор не обеспечили социальную поддержку участникам приднестровского конфликта. Поводом для сегодняшнего выступления также стало уголовное преследование участников акции в минувший четверг, которые оказали сопротивление полиции, передает агентство ТАСС. До этого в марте участники войны в Приднестровье попытались прорваться в здание правительства.