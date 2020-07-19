Экспортеры из Армении не испытывают проблем с реализацией товаров на рынке «Фуд сити», заверяют в мэрии Москвы

Как сказал агентству РИА Новости глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, он встретился с послом Армении в России. На «Фуд Сити» заехали три фуры с армянскими фруктами. Сам посол Вардан Тоганян подтвердил «Эху», что на данный момент инцидент исчерпан. Часть продукции развезли по другим рынкам.

О блокировке армянской продукции на одном из крупнейших рынков столицы в посольстве рассказали накануне. Владельцами «Фуд сити» являются выходцы из Азербайджана. О событиях вокруг рынка стало известно во время обострения армяно-азербайджанского конфликта.